Samsung Galaxy S9 rumors, prezzo e news: tutte le ultime indiscrezioni sul nuovo top di gamma

A pochi mesi dal lancio di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, il colosso sud-coreano torna a far parlare di sé: l’azienda, infatti, sarebbe già alle prese con la progettazione di Samsung Galaxy S9, top di gamma che dovrebbe essere lanciato sul mercato nel 2018. Ma cosa aspettarsi da questo nuovo modello? Ecco allora tutti gli ultimi rumors e indiscrezioni apparsi in rete in questi ultimi giorni…

Dopo il lancio dello spot che prendeva in giro iPhone X, cosa aspettarsi dal nuovo top di gamma Samsung? Stando a quanto emerso dalla rete, il Samsung Galaxy S9 potrebbe essere esteticamente molto simile al Galaxy S8 e S8 Plus, almeno nella parte anteriore. Seguendo le ultime tendenze in fatto di smartphone, Samsung sarebbe pronta a mantenere il display SuperAMOLED così come la fotocamera anteriore con il sistema di riconoscimento dell’iride e la doppia curvatura dello schermo. La vera novità, invece, potrebbe essere collocata nella parte posteriore del device…

Stando ai rendere apparsi in rete, infatti, nella parte posteriore del Samsung Galaxy S9 potrebbe essere posizionata una doppia fotocamera posta verticalmente con al di sotto il sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda le dimensioni, sembra che il colosso sud-coreano abbia intenzione di proporre ancora una volta una doppia versione, una con display da 5.8 pollici e una da 6.2 pollici.

Photo Credit: La Cueva Otaku‏/Twitter