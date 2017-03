Samsung Galaxy S8 uscita, prezzo e rumors: tasti virtuali sensibili alla pressione?

Continua a crescere l’attesa per il nuovissimo Samsung Galaxy S8, l’atteso top di gamma del colosso tecnologico sud-coreano. Uscita, prezzo, caratteristiche… Cosa sappiamo sinora? In questo articolo abbiamo raccolto tutti gli ultimi rumors apparsi in rete in attesa del lancio sul mercato.

Samsung Galaxy S8 verrà presentato ufficialmente il 29 marzo con un grande evento a New York: nonostante l’attesa sia oramai finita, sono ancora molte le indiscrezioni che arrivano dalla rete. Iniziamo col dire che è oramai certo che il device verrà lanciato sia in una versione flat sia in una Plus, con display rispettivamente da 5,8 e 6,2 pollici ma entrambi a doppia curvatura: al loro interno dovrebbero invece montare processore Snapdragon 835. La batteria sarà invece probabilmente da 3mila mAh, con possibilità di ricarica wireless. Ma per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche?

Gli ultimi rumors su Samsung Galaxy S8 non riguardano prezzi e uscita bensì le fotocamere che dovrebbero essere da 8 e 12 Megapixel: quella anteriore potrebbe essere dotata di un sensore capace di riconoscere l’utente e sbloccare il telefono mentre quella posteriore di girare video in slow motion da 1000 fps. Infine, le ultime indiscrezioni hanno come protagonisti i cosiddetti tasti virtuali: in particolare, sembrerebbe che Samsung abbia lavorato a tasti “pressure sensitive”, utilizzabili differentemente in base alla pressione appostata. Per quanto riguarda prezzo è uscita è possibile ipotizzare che il device verrà venduto a circa 1000 euro, forse a partire dal 28 aprile.