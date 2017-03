Samsung Galaxy S8 uscita, prezzo e news: nuove foto ed indiscrezioni in attesa del lancio ufficiale

Cresce sempre di più l’attesa per Samsung Galaxy S8 tanto che, a poco più di un mese dall’uscita, in rete continuano a trapelare rumors ed indiscrezioni sul nuovo top di gamma del colosso sud-coreano. Ma quali saranno prezzo, data d’uscita esatta e scheda tecnica di Samsung Galaxy S8?

Samsung Galaxy S8 – sebbene sia tra gli smartphone più attesi del 2017 – è stato sicuramente il grande assente del Mobile World Congress 2017 di Barcellona: il colosso sud-coreano, infatti, ha deciso di lanciare il suo nuovo top di gamma nel corso di un evento organizzato ad hoc che si terrà il 29 marzo 2017 a New York. E l’uscita? Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung aprirebbe i pre-ordini intorno al 10 aprile per fare poi le prime consegne nel corso degli ultimi giorni dello stesso mese. Eventuali conferme e/o smentite arriveranno però solo in occasione della presentazione ufficiale.

Non solo Samsung Galaxy S8 uscita e prezzo: gli ultimi rumors – insieme alle foto e ai video, tutti non ufficiali – svelano quelle che saranno (presumibilmente) le caratteristiche tecniche. E’ quindi quasi certo che il nuovo top di gamma uscirà sia nella versione flat sia in quella Plus, rispettivamente con display da 5,8 e 6,2 pollici. Lo schermo dovrebbe essere di tipo “borderless”, con cornici quindi ridotte al minimo: misteriosa anche la presenza (o meno) del tasto Home fisico. Alcune foto apparse in rete, infatti, mostrerebbero un tasto mai visto prima. E per quanto riguarda il prezzo? In linea con i rumors su iPhone 8, sembra che anche Samsung Galaxy S8 sarà il top di gamma Samsung più costoso di sempre con un prezzo che si aggirerà intorno ai 1000 euro.