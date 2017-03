Samsung Galaxy S8 uscita, prezzo e caratteristiche: le ultime novità a 48 ore dalla presentazione ufficiale

E’ il Samsung Galaxy S8 il dispositivo più chiacchierato del momento: a 48 ore dalla sua presentazione ufficiale, che avverrà durante un grande evento organizzato a New York, in rete impazzano i rumors riguardanti l’attesissimo nuovo top di gamma Samsung. Ma cosa aspettarsi?

Nuovi colori, un design rinnovato e caratteristiche hardware mai viste prima: sarà questo – almeno stando ai rumors – Samsung Galaxy S8. Il device avrà display super AMOLED da 5,8 e 6,2 pollici, in entrambe le versioni dual edge: nella parte frontale del dispositivo anche lo scanner dell’iride al fianco della fotocamera dal 8 Megapixel. Il lettore di impronte passa invece sul retro insieme alla fotocamera posteriore da 12 Megapixel. Sotto la scocca sarà invece possibile trovare un processore Exynos 8895 o uno Snapdragon 835: l’ipotesi è che quest’ultimo cambi dipendentemente dal mercato di lancio.

Tra le novità del Samsung Galaxy S8 anche la suoneria: l’oramai classica “Over The Horizon”, infatti, sarà presente sul dispositivo in una versione completamente rivisitata. Autore del remix della suoneria Samsung è Jacob Collier che ha unito insieme jazz, pop e dance per una melodia mai sentita prima. Ma quando uscirà Samsung Galaxy S8? Sebbene si saprà con certezza solo il 29 marzo, qualcuno ipotizza possa essere lanciato sul mercato a partire dalla fine del mese di aprile: il prezzo, almeno in Italia, dovrebbe partire da 829 euro.