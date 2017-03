Samsung Galaxy S8 uscita, prezzo, caratteristiche e news: il 29 marzo presentazione ufficiale a New York

Niente Mobile World Congress 2017 per Samsung Galaxy S8: comme annunciato dal colosso sud coreano, il nuovo top di gamma non è stato protagonista dell’evento europeo dedicato ai dispositivi mobili. La presentazione ufficiale è comunque imminente: come spiegato in un video, l’appuntamento è per il 29 marzo a New York.

Ad un mese dal lancio ufficiale, Samsung Galaxy S8 continua a far parlare di sè: oltre al video condiviso dal colosso sud-coreano stesso – in cui annuncia la presentazione a New York – in rete è apparso un video che mostra device in tutta la sua bellezza. In soli trenta secondi, è possibile vedere alcune delle caratteristiche tecniche già da molti ipotizzate per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus. Cosa aspettarsi, allora, dal nuovo top di gamma Samsung che – così come iPhone – sarà quello con il prezzo più alto di sempre?

Samsung Galaxy S8 sembra essere pronto a stupirci: il nuovo top di gamma del colosso sud-coreano avrà display da 5,8 pollici nella versione flat e da 6,2 pollici in quella Plus, edge e curvo sui lati in entrambe le edizioni. Grande novità è anche l’assenza del tasto Home fisico, rimpiazzato invece dai tasti virtuali: nuova posizione anche per il lettore di impronte digitali, spostato nella parte posteriore proprio sotto la fotocamera. Come iPhone 8, anche Samsung Galaxy S8 sarà il top di gamma Samsung più caro di sempre: il prezzo oscillerà infratti tra gli 829 euro e i 929 euro.