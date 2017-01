Samsung Galaxy S8 prezzo, uscita e scheda tecnica: ora non è più un mistero

Il nuovo ed attesissimo Samsung Galaxy S8 non è più un mistero: sul suo blog personale, il leaked Evan Blass ha infatti postato un’immagine che ritrarrebbe il nuovo top di gamma del colosso sud coreano nelle sue due versioni, quella “Standard” e quella “Plus”. Ma quali sono le novità, le caratteristiche tecniche e il prezzo?

Samsung Galaxy S8 è proprio come ce lo aspettavamo da tempo? Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, i rumors parlano di un display full edge che ricopre l‘83% della superficie anteriore, disponibile sia nella versione da 5,8 pollici sia in quella da 6,2 pollici. Ciò che si nota sin da subito è l’assenza di tasti fisici che sono stati invece integrati nel display: confermato invece il tanto atteso scanner dell’iride mentre il lettore di impronte digitali è stato collocato sul retro. Presente l’ingresso per le cuffie da 3.5 mm, ed anche la porta USB Type-C. Rimangono invariati i 4 GB di RAM mentre la batteria diventa da 3mila mAh nella versione base e da 3500 mAh per il Samsung Galaxy S8 Plus.

Il nuovissimo Samsung Galaxy S8 sarà inoltre il primo Samsung dotato di Force Touch nonchè il primo device del colosso tecnologico sud coreano ad avere all’interno il sistema di intelligenza artificiale Bixby; quest’ultima è sicuramente una delle caratteristiche più chiacchierate in quanto – almeno stando alle indiscrezioni – sarebbe molto più avanzata sia di Siri sia di Google Assistant. L’uscita di Samsung Galaxy S8 è prevista per il 21 aprile ma la sua presentazione ufficiale avverrà il 29 marzo: il prezzo sembra essere invece la nota dolente. Rispetto al suo predecessore, infatti, il nuovo top di gamma Samsung costerà ben 100 euro in più: il costo sarà quindi di 799 euro per Galaxy S8 e di 899 euro per galaxy S8 Plus.

Credit: Evan Blass @evleaks