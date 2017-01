Samsung Galaxy S8 prezzo, scheda tecnica, uscita e news: Bixby sarà una vera rivoluzione

Nuovi rumors in merito a Samsung Galaxy S8, il nuovo top di gamma del colosso sud coreano che verrà lanciato da qui a qualche mese. In particolare, le ultime indiscrezioni rivelano che la vera novità sarà Bixby: il nuovo assistente vocale – diretto rivale dello storico Siri – sarà probabilmente in grado di riconoscere oggetti e testo.

Nonostante non sia ancora uscito sul mercato, Samsung Galaxy S8 continua a far parlare di sé. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, attualmente sappiamo che il nuovo top di gamma Samsung uscirà in una versione base ed in una “Plus”, rispettivamente da 5,7 e 6,2 pollici. Immagini (quasi) ufficiali ci mostrano anche vetri temperati e la totale assenza di tasti fisici nonchè mancanza di lettore di impronte digitali. E’ quasi sicuro, infine, che entrambe le versioni avranno un display curvo sui lati.

La vera rivoluzione riguardo di Samsung Galaxy S8: all’uscita, infatti, il nuovo top di gamma del colosso sud coreano avrà al suo interno un sistema di intelligenza artificiale che – almeno stando agli ultimi rumors – potrebbe addirittura essere in grado di identificare testo e prodotti così da ricercare oggetti simili sul web. Ricordiamo che Bixby avrà anche una versione femminile: se Apple sembra stia pensando sempre di più a migliorare le performance dei suoi dispositivi, sembra che Samsung sia invece intenzionato a creare dei veri e propri compagni “hi-tech” con cui gli utenti potranno interagire. Per quanto concerne il prezzo, infine, possiamo ipotizzare che sia perfettamente in linea con i top di gamma usciti sinora.