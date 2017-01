Samsung Galaxy S8: prezzo, scheda tecnica, rumors e uscita

Samsung Galaxy S8 sarà ufficialmente la rivincita del brand sud-coreano. Dopo il disastro con il Galaxy Note 7, infatti, Samsung cerca di risollevarsi lanciando uno smartphone del tutto innovativo. In particolare, gli ultimi rumors parlano di un device utilizzabile come fosse un PC.

Nuove news inerenti l’uscita di Samsung Galaxy S8, il nuovo top di gamma del colosso tecnologico sud-coreano. In particolare, le notizie trapelate sul web parlano di un device in grado di essere utilizzato come un PC. Ma com’è possibile? Le immagini arrivate in rete mostrano uno smartphone collegato a tastiera, mouse e monitor: dai primi rumors, sembra che l’interfaccia “PC” possa essere molto simile a quella del sistema operativo Chrome OS.

Le novità non finiscono però qui. Samsung Galaxy S8 presenterà infatti (probabilmente) uno schermo full-edge con cornici sottilissime e senza tasto Home: nella parte frontale infatti, oltre al monitor ci sarà spazio solamente per il logo Samsung e la fotocamera. Grande attesa anche per VIV, l’assistente vocale che sfiderà l’oramai celebre Siri di Apple. Per quanto riguarda l’uscita, infine, nuovi rumors parlano di una possibile presentazione tra la fine di marzo e l’inizio di aprile: il lancio sul mercato, invece, potrebbe avvenire il 18 aprile. Ancora nessuna news, invece, riguardo al prezzo.