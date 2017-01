Samsung Galaxy S8 prezzo, scheda tecnica e rumors: le prime immagini in rete sono reali?

Cresce l’attesa per la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S8, il nuovo top di gamma con cui la casa sud-coreana punta a rimediare al disastro del Galaxy Note 7. Nonostante il lancio dovrebbe avvenire dopo il Mobile World Congress di Barcellona, in rete escono quotidianamente nuovi rumors: l’ultima indiscrezione, in particolare, potrebbe aver svelato il reale design del device.

L’uscita di Samsung Galaxy S8 è sempre più vicina, motivo per cui la rete si sta scatenando nelle ipotesi inerenti il prezzo ma anche il design o la scheda tecnica del nuovo top di gamma Samsung. L’ultima indiscrezione arriva dal produttore di cover Ghostek che – con un’immagine sul sito ufficiale – svela quelle che probabilmente saranno le caratteristiche definitive di Samsung Galaxy S8. Stando agli ultimi rumors, quindi, il nuovo smartphone del colosso sud coreano dovrebbe essere lanciato sul mercato in due versioni, una con display da 5,7 pollici ed una versione Plus con display 6 pollici. In entrambi i casi, la rivoluzione sarà l’assenza del tasto Home.

Il nuovo Samsung Galaxy S8 – in linea con le ultime tendenze in materia di smartphone – sarà quindi quasi completamente privo di cornici per lasciare spazio ad un display full edge: nessuna nuova news sul sensore delle impronte digitali che, almeno stando alla cover proposta da Ghostek, potrebbe essere integrato nello schermo. Grande assente anche il jack per le cuffie: quest’ultima caratteristica non può che far pensare ad una dotazione di auricolari senza fili. Non si hanno infine indiscrezioni sul prezzo di lancio anche se qualcuno ha ipotizzato che Samsung Galaxy S8 possa essere venduto a partire dai 729 euro.