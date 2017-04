Samsung Galaxy S8 “Microsoft Edition”: ecco la versione business del nuovo top di gamma

E’ stato svelato, in occasione del Samsung Unpacked 2017 del 29 marzo, il Samsung Galaxy S8, nuovo top di gamma della casa sud coreana: nonostante molte delle caratteristiche fossero già conosciute, Samsung è riuscita a stupire annunciando una collaborazione con Microsoft per una versione pensata per il business.

Si chiamerà Samsung Galaxy S8 “Microsoft Edition” la versione del nuovo top di gamma Samsung pensato per un pubblico business e, in generale, di professionisti. A differenza del tanto chiacchierato Microsoft Surface Phone 2017, il device non avrà al suo interno Windows 10 Mobile bensì rimarrà fedele ad Android 7.0 Nougat. A distinguerlo dalla versione classica sarà la presenza della completa suite Microsoft nonchè dei servizi offerti dal colosso di Redmond.

Samsung Galaxy S8 “Microsoft Edition” non sarà però diverso, almeno in quanto ad hardware, alla versione presentata il 29 marzo: tra le caratteristiche più interessanti ricordiamo la presenza dello scanner dell’iride che permette al telefono di riconoscere il volto del suo proprietario e, quindi, di sbloccarsi in sicurezza. Interessante anche la possibilità di collegarlo ad un monitor facendo diventare lo smartphone un vero e proprio PC grazie alla modalità Desktop. E il prezzo? In Italia Samsung Galaxy S8 è venduto a 829 euro e 929 euro rispettivamente per la versione flat e quella “Plus”: ancora sconosciuto il prezzo. Infine, non sappiamo ancora se il device sarà un’esclusiva per gli Stati Uniti o se verrà commercializzato anche in Italia.