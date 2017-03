Samsung Galaxy S8 e S8 Plus uscita, prezzo e rumors: e se arrivasse anche un dispositivo pieghevole?

A pochi giorni dalla data X, cosa sappiamo di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus? Ecco tutte le ultime novità in merito a uscita, prezzo, caratteristiche ma non solo: le ultime indiscrezioni parlano infatti del possibile arrivo – da qui a qualche mese – di un dispositivo pieghevole firmato Samsung. Che possa diventare un rivale del Microsoft Surface Phone 2017?

Cosa aspettarsi dal nuovo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus? Per quanto riguarda le notizie ufficiali, sappiamo che il nuovo device del colosso sud-coreano verrà presentato ufficialmente il 29 marzo con un grande evento a New York: nella stessa data, quasi sicuramente, ne verrà annunciata anche l’uscita. L’ipotesi più accreditata, comunque, è che possa arrivare sul mercato non prima della fine del mese di aprile 2017: non è da escludere la possibilità di pre-ordinare lo smartphone. Tra le caratteristiche fondamentali – almeno stando alle indiscrezioni – ricordiamo display da 5.8 e 6.2 pollici, rispettivamente per la versione Flat e la Plus: lo smartphone sarà inoltre dotato di processore Snapdragon 835 e 4 GB di Ram.

Ma che altro sappiamo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus? Molti sono i rumors circa lo spostamento nella parte posteriore del lettore di impronte digitali e, allo stesso modo, anche quelli inerenti la possibile assenza di tasto Home fisico. Le ultime indiscrezioni parlano però anche di un Samsung Galaxy X, un dispositivo (presumibilmente) pieghevole che potrebbe essere presentato già tra qualche mese in occasione dell’IFA di Berlino.