Samsung Galaxy S8 e S8 Plus: edizione lusso con cornici in oro da Truly Exquisite

Arriverà sul mercato alla fine del mese di aprile ma, nonostante questo, rimanere uno dei telefoni più chiacchierati del 2017: a poco più di due settimane dal lancio, infatti, Samsung Galaxy S8 è già nell’occhio del ciclone a causa di un presunto malfunzionamento del sistema di riconoscimento facciale. A discapito di tutto ciò, l’ottava generazione del top di gamma Samsung rappresenta uno dei massimi livelli di tecnologia presenti nel mercato dei dispositivi mobili.

Il nuovo Samsung Galaxy S8 – che verrà lanciato sia in versione flat che Plus – sarà a breve disponibile anche in una versione lusso ideata da Truly Exquisite, brand luxury londinese che da anni rivisita il look dei dispositivi tecnologici. In particolare, il marchio inglese presenta un Samsung Galaxy S8 elegante e raffinato grazie alle cornici in oro color platino o giallo da 24 carati o in oro rosa da 18 carati. Il look esclusivo sarà ovviamente corredato anche da un prezzo da capogiro che partirà da circa 2600 euro.

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus presentati da Truly Exquisite – nonostante le rivisitazioni in fatto di design – non subiranno modifiche né nella parte hardware né in quella software. I device verranno consegnati gratuitamente in tutto il mondo a partire dal prossimo 22 maggio corredati però da numerosi accessori. Gli amanti del lusso che decideranno di acquistare quest’edizione luxury del top di gamma coreano riceveranno un cofanetto in legno al cui interno – oltre allo smartphone – sarà presente anche un power-bank con placcatura in oro, un Samsung Gear VR, un portacarte e l’utilissima base per la ricarica wireless.

Credit: Truly Exquisite London/Facebook