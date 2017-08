Samsung Galaxy Note 8 prezzo, uscita e ultime news: le ultime novità dalla rete

E’ tutto pronto per il lancio del Samsung Galaxy Note 8, il nuovo phablet che – almeno stando ai rumors emersi sino ad oggi – farà dimenticare completamente i problemi relativi al predecessore, il Samsung Galaxy Note 7. Ma cosa aspettarsi da questo nuovo top di gamma?

Il Samsung Galaxy Note 8 è sicuramente uno degli smartphone più chiacchierati del momento. Nonostante la presentazione ufficiale sia stata fissata per il 23 agosto, sono moltissime le indiscrezioni che escono giornalmente riguardo a questo nuovo top di gamma. Prima di scoprire l’ultima, però, ricordiamo che Samsung Galaxy Note 8 avrà molto probabilmente display Super AMOLED da 6,4 pollici nonché di processore Exynos 8895 con 6 GB di RAM: al suo interno vi sarà ovviamente Android 7.1.1. Anche la batteria sembra anticipare interessanti prestazioni grazie ai suoi 3300 mAh.

L’ultima vera novità, però, arriva direttamente da Evan Blass, noto leaker che pubblica le sempre affidabili indiscrezioni sul suo profilo Twitter @evleaks. L’uomo ha infatti svelato quella che sembra essere l’immagine pubblicitaria del Samsung Galaxy Note 8 in una colorazione del tutto nuova ovvero da Deep Sea Blue, ben visibile dal pennino necessario per l’utilizzo del phablet. Stando a quanto sappiamo sino ad oggi, le altre colorazioni saranno Midnight Black, Silver Arctic, Orchidee Grey / Violet, Blue Coral, Dark Blue, Pink e Gold. Per quanto riguarda il prezzo, in attesa di conoscere quello ufficiale possiamo anticipare che si aggirerà intorno ai 1000 euro.