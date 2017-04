Samsung Galaxy Note 8 prezzo, scheda tecnica e news: grande esordio all’IFA di Berlino?

Dopo gli incidenti con il Galaxy Note 7, Samsung ci riprova con Samsung Galaxy Note 8: a meno di un mese dalla presentazione del top di gamma Samsung Galaxy S8, il colosso sud coreano sembra essere pronto a presentare il suo nuovo ed atteso dispositivo. L’appuntamento sarà (probabilmente) all’IFA di Berlino.

“Il mio personale punto di vista è che IFA sarebbe il luogo migliore per presentare il nuovo Note. Il grande vantaggio è che ci saranno già tanta stampa e giornalisti di tutto il mondo a Berlino. Non sarebbe possibile radunarne altrettanti in nessun’altra città in agosto. Questa è la nostra offerta” ha commentato Jens Heithecker, direttore dell’IFA di Berlino che – per chi non la conoscesse – è una delle fiere europee più importanti per il settore tecnologico. L’invito per Samsung è sicuramente interessante anche in vista dell’uscita di iPhone 8, top di gamma con il quale Samsung Galaxy Note 8 dovrà sfidarsi: dal colosso tecnologico, però, ancora nessuna conferma ufficiale.

In queste ore, però, sono trapelate news riguardo a prezzo e scheda tecnica di Samsung Galaxy Note 8. L’analista di settore Ming-Chi Kuo è convinto che il device possa rappresentare l’evoluzione di Samsung Galaxy S8 Plus ma avrà caratteristiche fondamentali che lo renderanno unico nel suo genere. Il phablet – che potrebbe essere presentato a settembre durante IFA Berlino 2017 – avrà quindi probabilmente display OLED da 6,4 pollici di tipo Infinity Display con risoluzione QHD+; per quanto riguarda il processore, l’ipotesi è che possa essere usato lo Snapdragon 835 oppure Exynos 8895. Grande novità sarà probabilmente la doppia fotocamera posteriore: l’ipotesi di prezzo è che possa essere superiore anche a quello di Samsung Galaxy S8.

Credit: Samsung Galaxy Note 8 concept by Techconfigurations