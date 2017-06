Samsung Galaxy Note 7: grande ritorno con la “Fan Edition”

Dimenticate tutti i problemi del Samsung Galaxy Note 7. Il phablet del colosso sud-coreano, infatti, sta per tornare con un nuovo comparto batteria che renderà il device molto più sicuro. Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso tecnologico asiatico, precisando inoltre che – a scanso di equivoci – il dispositivo si chiamerà solamente Samsung Galaxy Note: la sua siglia sarà invece FE, come Fan Edition.

E’ tutto pronto per il (ri)lancio di Samsung Galaxy Note 7. Archiviati i disguidi avuti con le batterie – che hanno portato Samsung a ritirare il prodotto dal mercato – il phablet è pronto a tornare, anche se attualmente solo sul mercato sud coreano. Come affermato da Samsung, infatti, a partire dal 4 luglio sarà possibile acquistare il dispositivo in Corea del Sud: probabilmente solo successivamente si saprà qualcosa in più riguardo la distribuzione internazionale. Ma cosa aspettarsi da Samsung Galaxy Note FE?

La Fan Edition del Samsung Galaxy Note 7 – Samsung Galaxy Note FE – si presenterà molto simile al precedente. Il dispositivo sarà un phablet performante, con uno schermo ampio ma soprattutto con un comparto batteria completamente rivisto per garantire la sicurezza dei suoi utilizzatori. A differenza della precedente, la batteria sarà però a 3200 mAh anziché 35000 mAh. Una delle novità più attese, però, è la possibile integrazione di Bixby: con buona probabilità, infatti, sul device sarà presente il nuovissimo assistente virtuale targato Samsung.