Samanta Togni e Christian Panucci sempre più innamorati, la ballerina rivela: «È l’uomo giusto per me!»

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore di Samanta Togni, famosa ballerina di Ballando con le stelle, e Christian Panucci, ex calciatore della serie A. I due sono più innamorati che mai: Samanta Togni, infatti, non ha dubbi: «Panucci è l’uomo giusto!». Galeotto proprio il programma di Milly Carlucci del sabato sera di Raiuno Uno. Samanta Togni e Christian Panucci non erano una coppia di ballo, tant’è che lì per lì il rapporto si era fermato ad una semplice amicizia, soltanto in seguito complice Samuel Peron, partner di danza di Samanta Togni, i due sono diventati inseparabili. «All’inizio siamo andati piano piano, perché volevamo essere sicuri, ma stiamo insieme da due anni e va tutto benissimo!», così la ballerina ha sintetizzato la storia d’amore con il calciatore.

«Quando è stato chiamato come allenatore della Ternana, Christian mi ha proposto di vederci per una pizza nella mia città e così abbiamo iniziato a frequentarci. Mi è piaciuto subito il fatto che sia molto diretto, crudo addirittura. Infatti risulta spigoloso, non è per niente diplomatico, esattamente come me. Trovo che la trasparenza sia una qualità rara!», ha aggiunto Samantha Togni, che ha poi spiegato: «Con il tempo il nostro rapporto è diventato più forte. Christian ha sempre la battuta pronta, a volte è spiazzante. Ha portato nella mia vita allegria e imprevedibilità, cambia le cose all’ultimo momento, non sai mai cosa aspettarti. Di sicuro, insieme non ci annoiamo!». Insomma il calciatore ha conquistato la bella Samanta Togni a colpi di simpatia e allegria. Nozze in vista? Difficile dirlo, per ora non se ne parla. Del resto, prima di incontrare Panucci, Samanta Togni è stata sposata con Mirko, che non fa parte del mondo dello spettacolo, da cui ha avuto un figlio Edoardo, che oggi ha 17 anni. Poi la ballerina è stata legata a Stefano Bettarini e Daniele Mai. Qualcuno ha parlato anche di un flirt con Giulio Berruti, ma l’attore di Elisa di Rivombrosa non ha mai confermato.