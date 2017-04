Salotti del Gusto 2017: al via la nuova stagione tra ville settecentesche ed eccellenze culinarie

E’ stata presentata la nuova stagione di Salotti del Gusto, rassegna dedicata alle eccellenze culinarie (e non solo) del “Made in Italy”. Nato da un’idea di Raffaella Corsi e Alessandro Domanda, l’evento proporrà una serie di week-end in giro per l’Italia tra test-drive, luxfood, chef stellati e patrimonio artistico e culturale italiano.

Al via la nuova edizione di Salotti del Gusto, uno degli appuntamenti più esclusivi del panorama italiano organizzati tra la primavera e l’estate. Protagonista di questa nuova stagione sarà lo chef Italo Bassi che – dopo 27 anni di esperienza all’Enoteca Pinchiorri e tre stelle Michelin – è attualmente alla guida dei ristoranti Confusion di Verona e Porto Cervo. Compito dello chef sarà quello di coinvolgere gli ospiti in un’Academy al fine di raccontare la filosofia dietro un “gusto buono, bello e prezioso”. Viene riproposto anche quest’anno quindi l’evento Strade Stellate che, per sei weekend, proporrà un viaggio attraverso le più belle dimore settecentesche d’eccellenza in Italia, ideato in collaborazione con Guida Michelin.

La rassegna – che vedrà come main partner FCA – partirà da Villa Mazzucchelli, splendida dimora palladiana situata Civilerghe di Mazzano, tra Brescia e il Lago di Garda e continuerà poi con Villa Pellegrini Cipolla situata a Castion Veronese e terminerà ad ottobre a Villa Annabelle, relais di charme situato sul promontorio della penisola sorrentina, sulla strada che collega Sorrento a Sant’Agata dei due Golfi. Salotti del Gusto, invece, si concluderà con un grande concerto di Andrea Bocelli. Per info, www.salottidelgusto.com.