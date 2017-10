Salone di Tokyo 2017: date, programma, concept e novità in arrivo

E’ tutto pronto per la nuova edizione del Salone di Tokyo 2017, uno degli eventi automobilistici più attesi da professionisti e appassionati del settore. In particolare, la kermesse vedrà in mostra alcune tra le novità più futuristiche del settore automobilistico.

Appuntamento dal 27 ottobre al 5 novembre con il Salone di Tokyo 2017, la manifestazione automobilistica che meglio rappresenta il futuro del settore. Da sempre uno dei Paesi maggiormente attento all’innovazione e al progresso, il Giappone ospita anche quest’anno un Motor Show ricco di novità futuristiche, che strizzano l’occhio al futuro più remoto del settore dell’auto. Calcando ancor di più la mano rispetto all’europeo Salone di Francoforte, il Salone di Tokyo vedrà protagonisti temi quali la mobilità sostenibile e a zero emissioni, la guida autonoma e costantemente connessa.

Ma quali saranno le novità presentate al Salone di Tokyo 2017? Oltre ad alcune concept car innovative, saranno molti i modelli che – seppur guardando al futuro – proporranno una mobilità nuova, futuristica e con un occhio di riguardo all’ambiente. Tra queste segnaliamo l’anteprima mondiale di Suzuki Jimny, un SUV completamente elettrico poco più piccolo del celebre Qashqai. Tra le concept car presenti al Motor Show è invece impossibile non citare la Toyota Fine-Comfort Ride concept, ammiraglia alimentata ad idrogeno che dovrebbe riuscire a percorrere ben 1000 chilometri con un pieno.