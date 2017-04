Salone di Shangai 2017: Pininfarina presenta una gamma di elettriche

Italia grande protagonista del Salone di Shangai 2017 grazie alle vetture presentate da Pininfarina. L’azienda italiana, in particolare, ha mostrato al mondo un’intera gamma di elettriche formata da due concept SUV ed una berlina di lusso, sviluppata in collaborazione con la cinese Hybrid Kinetic Group.

Dopo il debutto della berlina luxury H600 al Salone di Ginevra 2017, Pininfarina porta ancora alta la bandiera italiana presentando al Salone di Shangai 2017 un’anteprima assoluta e mondiale: come anticipato, si tratta di un’intera gamma di automobili elettriche. Entrando nel particolare, Pininfarina propone quindi la berlina H600, il SUV cinque posti K550 e il SUV 7 posti K750 per Hybrid Kinetic Group: tutte le vetture rigorosamente elettriche.

“Rispetto ad altri veicoli ad energia alternativa, i nuovi modelli HK vantano un tasso di recupero energetico superiore al 30% e una portata pari a oltre 1.000 chilometri. Le micro-turbine range extender possono fornire elettricità pulita ai veicoli e caricare le batterie in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, liberando i veicoli dai servizi di ricarica. Ciò cambierà lo status quo dei nuovi veicoli, che non dovranno più avvalersi delle infrastrutture di ricarica e del supporto di una rete, eliminando così il collo di bottiglia dello sviluppo dei veicoli a energia alternativa” spiegano i progettisti delle auto presentate da Pininfarina al Salone di Shangai 2017 che, ricordiamo, andrà in scena dal 21 al 28 aprile.