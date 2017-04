Salone di New York 2017: tutte le novità pronte al grande debutto nella Grande Mela

La primavera porta con sé grandi appuntamenti pensati per gli amanti delle quattro ruote. Ad aprire le danze sarà il Salone di New York che – attualmente visitabile dagli esperti – aprirà al pubblico il 14 aprile per terminare poi il 23 aprile 2017. Seguirà poi il Salone di Instanbul (20-30 aprile) e l’importantissimo Salone di Shangai (21-28 aprile): in attesa di questi appuntamenti ecco allora tutte le novità attese al Salone di New York.

Al via il Salone di New York 2017, uno degli eventi più attesi del panorama automobilistico internazionale: come tradizione, anche quest’anno saranno moltissime le anteprime mondiali presentate nella Grande Mela. Dalle vetture più pop e chiacchierate sino alle esclusive pensate per un pubblico amante del lusso, saranno tante le vetture che faranno bella mostra di sé al salone internazionale. Tra queste, segnaliamo il SUV più potente di sempre ovvero il nuovissimo Grand Cherokee Trackhawk con ben 717 cavalli di potenza: rimanendo in tema di SUV arriveranno nella Grande Mela anche INFINITI QX80 Monograph e Lexus UX Concept. Lexus presenterà però anche la LS 500 F Sport, sportiva premium ibrida.

Grande debutto al Salone di New York 2017 per la Mercedes Classe E Cabrio: presentata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra, la vettura arriverà finalmente sul suolo americano annunciando anche la possibilità di essere ordinata con trazione integrale 4MATIC. America è anche sinonimo indiscusso di off-road ed ecco che la casa automobilistica Ram presenta al pubblico i nuovi allestimenti del suo pick-up Ram 1500: Toyota si presenta invece con un concept molto curioso e già chiacchierato, quello del Toyota FT-4X. Per conoscere tutti i modelli in arrivo e in anteprima non rimane quindi che attendere il 14 aprile quando si aprirà il Salone di New York 2017.