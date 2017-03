Salone di Ginevra esperienze di lusso: Maserati e chef Bottura per una fusion esclusiva

Maserati ha scelto l’87a edizione del Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra per presentare in anteprima la GranTurismo e la GranCabrio Sport Special Edition, unitamente ad una show car del SUV Levante equipaggiato con inediti interni in seta Ermenegildo Zegna, in color beige. La prima gran turismo Maserati prodotta in serie risale al 1957: esattamente 60 anni fa ha infatti debuttato proprio al Salone dell’Auto di Ginevra la 3500 GT, capostipite di un segmento di grande successo, con oltre 2.200 esemplari venduti tra le versioni coupé e quelle cabriolet. Per celebrare i 60 anni di questa auto che ha segnato una tappa fondamentale nella sua storia, Maserati presenta oggi GranTurismo e GranCabrio nelle varianti Sport con i nuovi allestimenti Special Edition, di cui verranno prodotti solo 400 esemplari che rendono omaggio al glorioso passato del marchio.

Le principali caratteristiche esclusivamente sviluppate per le due nuove versioni in edizione limitata sono la colorazione a triplo strato della carrozzeria Rosso Italiano – rivisitazione del colore rosso della 250F con cui Juan Manuel Fangio vinse il campionato di Formula 1 del 1957 – ed enfatizzazione del legame con le tradizioni Maserati. Anche i cerchi in lega da 20” MC Design presentano una nuova finitura in color Nero Lucido, in tinta con le coppette coprimozzo su cui spicca il logo Special Edition. Novità anche per gli interni con un nuovo design per il rivestimento dei sedili, realizzati con pelle Poltrona Frau o pelle/Alcantara, e caratterizzati da cuciture ridisegnate e disponibili in quattro diversi abbinamenti. Altri dettagli significativi degli interni sono i battitacco in fibra di carbonio con logo Special Edition e la placchetta celebrativa con supporto in fibra di carbonio sul tunnel centrale, che ricorda il 60° anniversario e la produzione in serie limitata di 400 esemplari.

Ospite d’eccezione lo chef stellato Massimo Bottura, Brand Ambassador di Maserati, che ha proposto un’esclusiva esperienza culinaria dedicata ad un gruppo selezionato di clienti Maserati ed Ermenegildo Zegna. Una fusion pressoché perfetta che conferma la grandezza del Made in Italy celebrando eccellenze come la moda, la cucina e i motori di lusso.