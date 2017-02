Salone di Ginevra 2017, novità: SsangYong presenta concept XAVL, SUV medio a 7 posti

Manca poco al Salone di Ginevra 2017, uno degli appuntamenti automobilistici più attesi dell’anno: se abbiamo già parlato della presentazione ufficiale dell’intera gamma Alfa Romeo Stelvio, tra le novità portate in Svizzera anche il nuovo concept XAVL della casa automobilistica sud-coreana SsangYong.

Manca meno di un mese al Salone di Ginevra 2017, l’evento dedicato al mondo delle quattro ruote che lancerà alcune delle novità più importanti del settore: oltre alle presentazioni ufficiali in vista dell’immissione sul mercato, sono molti anche i concept attesi. Se vi abbiamo già parlato di quello firmato Pininfarina, è notizia di poche ore fa quella che annuncia XAVL, il nuovo concept firmato dalla coreana SsangYong. In particolare, si tratta del concept di un SUV di media grandezza che può arrivare sino a 7 posti.

Al Salone di Ginevra 2017, quindi, anche una grande novità da SsangYong; XAVL è l’evoluzione di XAV, il concept presentato nel 2015 al Salone delle Automobili di Francoforte. Il nome sta per “eXciting Authentic Vehicle Long SUV” ed indica, come anticipato, un SUV di media grandezza a 7 posti con un look più aggressivo del precedente, perfetto sia per le strade di città sia per l’off-road. Nonostante l’indole da fuoristrada, quindi, gli interni hanno un look pulito e minimal: tra le dotazioni un display centrale che servirà sia per la navigazione, la connettività e l’intrattenimento nonchè un avanzato sistema di sicurezza.