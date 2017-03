Salone di Ginevra 2017, le novità più attese: al via l’87esima edizione

Si è aperto il Salone di Ginevra 2017, 87esima edizione della fiera più attesa dagli amanti e dagli esperti del settore delle quattro ruote. Ecco allora tutte le novità in arrivo ma anche tutte le info per visitare la manifestazione svizzera che, ricordiamo, andrà avanti sino al 19 marzo 2017.

Cosa aspettarsi dal Salone di Ginevra 2017? Come anticipato nei giorni scorsi, l’87esima edizione sarà all’insegna dei SUV ma anche delle grandi novità: saranno infatti ben 148 le anteprime offerte ai visitatori, 99 delle quali mondiali. Tante anche le vetture esclusive che utilizzeranno il salone svizzero come vetrina di lancio: tra queste ricordiamo la Pagani Huayra Roadster, Alpine A110, McLaren Super Series ma anche la Bentley Bentayga Mulliner in edizione limitata.

Il Salone di Ginevra 2017 sarà, però, anche l’occasione per alcune case automobilistiche di presentare quelle che saranno le loro vetture di punta: tra queste segnaliamo il super-chiacchierato Alfa Romeo Stelvio – che sarà presente in tutte le sue varianti – ma anche il nuovo DS7 Crossback o Range Rover Velar. Ricordiamo infine che il Salone di Ginevra 2017 sarà visitabile da oggi sino all’8 marzo esclusivamente dagli operatori del settore mentre dal 9 marzo aprirà anche al pubblico. L’87esima edizione del salone svizzero, infine, aprirà nei seguenti orari: