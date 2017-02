Salone di Ginevra 2017 date, prezzi e novità: Pininfarina annuncia il concept di H600, la berlina elettrica di lusso

A poco più di un mese dall’apertura, sono molte le case automobilistiche che stanno svelando le novità che presenteranno al Salone di Ginevra 2017. Tra queste, Pininfarina ha annunciato la presentazione di H600, il concept della prima berlina elettrica di lusso nato dalla collaborazione con Hybrid Kinetic Group.

Pinfarina ha annunciato una grande novità per il Salone di Ginevra 2017: non solo grandi SUV, all’evento vedremo quindi anche il concept di H600, la prima berlina elettrica dedicata agli amanti del lusso. La vettura nasce quindi dalla collaborazione dell’italiana Pininfarina, attualmente sotto il controllo del gruppo automobilistico indiano Mahindra & Mahindra, e Hybrid Kinetic Group: quest’ultimo è un gruppo con sede ad Hong Kong impegnato nella produzione di veicoli elettrici, dalle automobili ai bus sino alle batterie. Della vettura H600 non sappiamo ancora nulla: Pininfarina, infatti, con una foto sui social ha annunciato la sua presentazione durante il Salone di Ginevra 2017 che si terrà, in particolare, il 7 marzo alle 11.45.

Della berlina di lusso elettrica firmata Pininfarina non sappiamo ancora nulla, se non che avrà propulsione a zero emissioni. Per conoscere dettagli in più non possiamo fare altro che attendere il Salone di Ginevra 2017 che, ricordiamo, si terrà dal 9 al 19 marzo 2017; per accedere all’evento, invece, sarà necessario acquistare un biglietto d’ingresso il cui costo (a tariffa interna) è fissato a 16 franchi. Per altre info vi lasciamo l’articolo in cui vi spieghiamo tutte le info sul Salone di Ginevra 2017.