Salone di Ginevra 2017 date, prezzi e novità: ecco tutto quello che c’è da sapere

Manca meno di un mese al Salone di Ginevra 2017, uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle automobili: se abbiamo già parlato della possibile presenza di Alfa Romeo Giulia Sprint, ecco tutte le altre novità in arrivo e quello che c’è da sapere per visitarlo.

Torna l’appuntamento con il Salone di Ginevra 2017, l’evento dedicato alle automobili che si terrà al PalaExpo della città svizzera dal 9 marzo al 19 marzo 2017. Sono passati 87 anni dalla prima edizione del Salone delle automobili di Ginevra, la cui prima edizione si è svolta nel 1905: da quell’anno, a Ginevra debuttarono alcune delle automobili che hanno fatto la storia del settore. Tra queste anche la Fiat 500 Topolino, la Jaguar E-Type, la Porsche Cayenne e la recente Alfa Romeo Giulia. Ma quali son le novità attese per quest’anno?

Tra le principali novità presenti al Salone di Ginevra 2017 segnaliamo la nuova nata in casa Alpine, filiale Renault pronta a presentare la sua sportiva con trazione posteriore: McLaren si presenterà invece con la sua gamma di sportive completamente rinnovate. Novità anche in casa Mitsubishi che – proprio in occasione del Salone di Ginevra 2017 – presenterà il suo nuovo SUV. Non mancheranno quindi nemmeno marchi come Alfa Romeo, BMW, Toyota o Wolkswagen. Ma cosa sapere prima di visitare il Salone di Ginevra 2017? All’evento si potrà partecipare previo acquisto del biglietto d’ingresso, il cui costo è fissato a 16 franchi (circa 15 euro): sul sito ufficiale www.gims.swiss è possibile anche consultare la tabella con le riduzioni.