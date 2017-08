Salone di Francoforte 2017: tra le novità anche il prototipo del nuovo SUV Chery

Cresce sempre di più l’attesa per il Salone di Francoforte 2017, uno dei più importanti eventi internazionali tra quelli dedicati al settore automobilistico. Tra le novità di quest’anno anche il debutto di Chery sul mercato europeo: il brand cinese, infatti, è pronto a presentare il prototipo del SUV che verrà lanciato in Europa.

La casa automobilistica cinese Chery Automobile è pronta a sbarcare sul mercato europeo. Il debutto – almeno stando alle ultime news – verrà fatto con un SUV compatto, del quale sono stati presentati i primi disegni sul sito ufficiale della compagnia. Ma cosa aspettarsi? La vettura – attualmente conosciuta solo con la sigla M31T – sarà quella che rappresenterà le caratteristiche stilistiche di tutta la gamma che verrà lanciata sul mercato europeo e globale.

Sebbene non si conoscano nel dettaglio le caratteristiche, sappiamo che il nuovo SUV Chery risponderà perfettamente alla filosofia del brand definita “Life in Motion”. Così come tutta la gamma futura, anche il prototipo presentato al prossimo Salone di Francoforte – che si terrà dal 14 al 24 settembre 2017 – presenterà sistemi di connettività di ultima generazione, powertrain elettrificati e luci a LED che seguono orizzontalmente le linee della vettura. Queste ultime, infine, donano al SUV un aspetto particolarmente aggressivo che – grazie al posteriore molto più classico – fanno sì che il risultato sia comunque molto elegante.