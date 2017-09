Salone di Francoforte 2017: le auto di lusso presentate durante la manifestazione

Ci sono le elettriche, i concept futuristici ma non solo: il Salone di Francoforte 2017 è stato anche l’occasione per il debutto di alcune delle auto di lusso più belle di sempre. Dalle sportive sino ai fuoristrada, infatti, quest’anno è stato anche l’anno degli eccessi e di quelle che potremmo definire vere e proprie “chicche”.

E’ il caso della Ferrari Portofino, di cui vi abbiamo parlato in occasione della presentazione ufficiale. Il Salone di Francoforte 2017 è stato infatti teatro del grande debutto di questa V8 Gran Turismo del Cavallino Rampante pensata per essere versatile, elegante e adatta quindi ad ogni tipo di situazione. Non è da meno la Lamborghini Aventador S Roadster che, sempre italiana, rappresenta la versione “scoperta” della supercar della casa automobilistica del Toro: anche in questo caso siamo davanti ad una vettura d’eccellenza.

Ma non è finita qui. Le case automobilistiche italiane non sono le uniche ad aver fatto debuttare a Francoforte delle vetture d’eccellenza. Mercedes, ad esempio, ha colto l’occasione per presentare la sua Project One che – progettata insieme ad AMG – rappresenta la prima Formula 1 del marchi progettata per la strada che non può che ricordare la nostra Ferrari. Tedesco, così come il salone fieristico, è anche il SUV definito universalmente “esagerato”: parliamo di Brabus 550 Adventure 4×4², vettura da circa mezzo milione di euro con 550 cavalli di potenza.