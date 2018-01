Salone di Detroit 2018: Infiniti Q Inspiration premiata come “Migliore Concept Vehicle”

L’Infiniti Q Inspiration Concept è stata nominata “Migliore Concept Vehicle”, ricevendo anche il premio per il miglior design degli interni “Best Designed Interior” da EyesOn Design al Salone di Detroit 2018. La concept Q Inspiration, un’anteprima del linguaggio formale futuro di Infiniti, ha fatto il suo debutto mondiale proprio pochi giorni fa presentandosi come una berlina di stile che strizza l’occhio all’innovazione della guida.

“Sono molto orgoglioso del riconoscimento da parte del prestigioso panel EyesOn Design, orgoglioso del fatto che proprio come le nuove tecnologie hanno ispirato nuove proporzioni, così un nuovo linguaggio ha rilanciato la maestria artistica di Infiniti” – ha affermato Alfonso Albaisa, Vicepresidente Senior del design globale di Nissan Motor Co., Ltd. I premi annuali EyesOn Design Awards, assegnati in sette categorie, sono selezionati da più di 30 Top Designer di Case Automobilistiche e Referenti del design dei trasporti provenienti dalle migliori scuole d’arte. I premi sono considerati l’affermazione del grande design automobilistico dei leader del settore.

Ma cosa aspettarsi da Infiniti Q Inspiration Concept? Q Inspiration Concept esplora il futuro del segmento delle berline di medie dimensioni con una combinazione di un innovativo propulsore VC-Turbo, tecnologie future di azionamento di guida autonoma e interni incentrati sull’utente. Le linee della berlina sono combinate con uno stile audace e cesellato che costituirà il futuro del design delle berline del marchio INFINITI, con una linea del tetto simile a un coupé e proporzioni da berlina di medie dimensioni.