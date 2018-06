Salone dell’Auto Parco Valentino di Torino: protagonista la Maserati

Una Ghibli color Grigio Maratea, la berlina sportiva di fascia alta che rappresenta un connubio perfetto di prestazioni ed eleganza, sarà presentata nell’allestimento GranLusso, con interni in seta Ermenegildo Zegna, a rappresentare l’espressione massima di esclusività e raffinatezza. Il propulsore è un V6 Twin Turbo a benzina con cambio automatico ZF a otto rapporti con potenza massima a 275 KW (350 CV). Il model year 2018 della Ghibli è reso ancor più accattivante da un intelligente restyling e dall’aggiunta di molti contenuti ad alta tecnologia.

Nello stand Maserati sarà possibile ammirare anche un Levante color Bianco Alpi, presente nell’allestimento GranSport, che incarna alla perfezione la tradizione racing di Maserati. Gli esterni si caratterizzano per la finitura Black Piano della griglia anteriore, scritta “GranSport” sui parafanghi anteriori, modanature laterali in tinta vettura, gli inserti blu sia sul logo Tridente sia su quello Saetta, le pinze freno di colore Rosso e i cerchi Nereo da 20”. Equipaggiato con motore V6 Twin Turbo a benzina, cambio automatico a otto rapporti e una potenza di 430 CV che permette di raggiungere la velocità di punta di 251 km/h. Anche in questo caso il model year 2018 aggiunge nuovi contenuti altamente tecnologici che vanno a migliorare il sistema avanzato di assistenza alla guida.

Un altro Maserati Levante, invece, sarà tra le star che daranno vita, a partire dalle 20:00 del 6 giugno, alla Supercar Night Parade, la passerella di auto organizzata lungo le strade del centro di Torino, per un percorso di circa 7 km con partenza e arrivo al Castello del Valentino e passaggio in piazza San Carlo, Piazza Castello e Piazza Vittorio Veneto.