Salone del Mobile.Milano Award 2018: i vincitori

Sono stati proclamati nella giornata di ieri i vincitori della terza edizione del premio internazionale con il quale il Salone del Mobile.Milano vuole dare ulteriore rilievo alle eccellenze della 57a edizione della manifestazione. Assegnato anche un Premio Speciale della Giuria e un Premio Speciale del Presidente.

CC-Tapis, Mabgis e Sanwa sono i tre vincitori, a pari merito, del Salone del Mobile.Milano Award, un premio dedicato a quanto di meglio il mondo dell’arredo e del design ha presentato in questa edizione della manifestazione. A Maurizio Riva di Riva 1920 è andato il Premio Speciale della Giuria composta da

personalità di fama internazionale – Chiara Alessi, critica, esperta di design; Stefano Boeri, architetto; Giovanni Gastel, fotografo; Angela Rui, curatrice di mostre; Deyan Sudjic, direttore del Design Museum di Londra – che si è mossa in modo anonimo fra gli espositori per selezionare le candidature.

I premi sono stati assegnati ad aziende i cui progetti, prodotti e allestimenti in fiera, si sono contraddistinti per la qualità e l’innovazione del processo creativo e produttivo, della tecnologia introdotta o sviluppata, della comunicazione e dell’allestimento. “Con questo premio, assegnato in occasione di una grande festa alla presenza del Sindaco di Milano, a Palazzo Marino, abbiamo voluto rendere omaggio alla straordinaria vitalità di un sistema di impresa che, ancora una volta, ha dato il meglio di sé, contribuendo a fare del Salone del Mobile un appuntamento unico e irrinunciabile, costantemente al centro dell’attenzione mondiale” ha affermato il Presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti.