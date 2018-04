Salone del Mobile Milano 2018, lo Smart Living di Natuzzi Italia – LG

Il progetto smart living Natuzzi Italia – LG, si basa sulla tecnologia Internet of Things (IoT) che vede l’interazione tra il nuovo divano Colosseo di Natuzzi Italia ed i prodotti top di gamma della linea LG Signature. In particolare, il divano Colosseo è connesso ai device tecnologici LG SIGNATURE presenti in casa – come la TV LG SIGNATURE e i purificatori d’aria LG SIGNATURE oppure agli altri device LG come l’Artificial Intelligence speaker e le lampadine LG SMART BULB. L’assistente vocale riconosce la voce degli utenti e le luci, la TV, il purificatore d’aria e – naturalmente – l’inclinazione dei cuscini di seduta e spalliera del divano, si azionano a seconda che si scelgano tre scenari personalizzati (lettura, riposo, visione della TV), sia secondo le esigenze specifiche di ogni consumatore. Inoltre, grazie all’App smartphone dedicata, è facile monitorare e controllare tutti i prodotti connessi.

Fulcro del primo progetto IoT di Natuzzi Italia ed LG Electronics è il divano Colosseo, disegnato da Mauro Lipparini, dotato di una avveniristica tecnica motion brevettata da Natuzzi, nascosta nel cuore del divano e pensata per migliorare ulteriormente il comfort, caratteristica distintiva del marchio. Ogni seduta dispone di tre meccanismi motorizzati indipendenti che permettono di regolare, secondo le personali esigenze, la posizione degli schienali, dei cuscini di seduta, del poggiapiedi e poggia testa, senza allontanare il divano dalla parete, grazie alla soluzione salvaspazio “Zerowall”. Da oggetto inerte il divano si trasforma in una sorta di “robot” da relax, offrendo, mediante comandi a distanza, differenti inclinazioni e regolazioni personalizzate dei cuscini di seduta.

Mauro Lipparini, per il progetto Smart Living, ha disegnato una completa famiglia d’arredi dal disegno essenziale, che ha il suo centro nel divano Colosseo, costituito da due scocche avvolgenti, di diversa altezza e sagomatura, che abbracciano cuscini di seduta e schienali, creando una forma compatta. La scocca di forma squadrata s’innalza leggermente sullo schienale per costituire una sorta di separé, pensato per isolarsi, confortati, magari, da una piacevole lettura.

Natuzzi, forte della sua esperienza, sa che il comfort non è solo questione di proporzioni, di ergonomia, di motion delle sedute, ma che dipende anche dal disegno degli elementi che compongono lo scenario del living e dalla loro capacità di integrarsi in un progetto d’ambiente, pensato per essere un vero e proprio home theatre.