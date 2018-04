Salone del Mobile Milano 2018: le anteprime dalla Design Week

Manca pochissimo all’apertura del Salone del Mobile 2018, il cuore della Milano Design Week che si terrà dal 16 al 22 aprile 2018 presso gli spazi di Rho Fiera ma anche diffusa per tutta la città grazie al Fuorisalone 2018. In vista del via della manifestazione, vi proponiamo alcune anteprime tra quelle che verranno proposte durante il salone meneghino…