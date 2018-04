Salone del Mobile e Eurocina 2018: Faber presenta “Galileo”

Faber, l’azienda che ha inventato la cappa da cucina, presenta Galileo, il sistema di cottura con cappa integrata. Questo prodotto, dal design elegante e unico nel suo genere, nasconde un cuore davvero all’avanguardia: un motore salvaspazio e waterproof.

Classe energetica A+++, in linea con la filosofia di Faber volta a ridurre i consumi e operare in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, e un motore davvero sorprendente, perché waterproof e salvaspazio: queste sono le caratteristiche principali di Galileo. Galileo infatti è dotato di un contenitore di grande capacità che, unito all’esclusivo motore waterproof, offre una sicurezza in più ai consumatori garantendo il funzionamento anche nel caso in cui si dovessero rovesciare inavvertitamente una cospicua quantità di liquidi. Resistente e di piccole dimensioni, Galileo è studiato per minimizzare lo spazio occupato all’interno del mobile nel quale è contenuto. Il corpo del prodotto infatti, si concentra solo nella parte centrale del mobile in cui è incassato permettendo così l’utilizzo di un cassetto ideale per contenere utensili e alimenti.

La cappa inoltre, si accende automaticamente alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al massimo livello di cottura. È sufficiente premere solo un taso per disattivare o riattivare la funzione. Galileo è l’incontro perfetto tra tecnologia e design: la griglia in ghisa completamente flush sul vetro consente di spostare le pentole bollenti da una parte all’altra del piano senza difficoltà. Il tocco finale è dato dai comandi touch slider e dalla cappa integrata nel piano cottura, caratterizzata da linee che si intersecano tra loro fino a richiamare e formare il logo Faber posto al centro del modello.

