Salone del Mobile 2018: tutti gli appuntamenti con IED Design Week 2018

CASA IED è un progetto d’interni che riproduce uno spazio notte dove sono collocati elementi diversi di home design. L’idea nasce dal desiderio di raccontare IED come se si parlasse di ‘casa’, uno spazio dove trovare la propria identità, dove ognuno porta la propria cultura, la propria differenza, dove le persone si incontrano e si contaminano a livello creativo. È qui che trovano posto una selezione di progetti che non sono rimasti sulla carta ma realizzati da Alumni dell’Istituto oggi designer professionisti presenti in alcune delle principali realtà del settore. Fra questi progetti, CASA IED ospiterà le lampade di Oluce, il portacandele e lo speaker per smartphone di Travertino, il candelabro di Atipico, i vasi diCappellini, gli appendiabiti Calligaris, la lampada Fontana Arte, la libreria D3co, la lampada e il puff Staygreen e lo specchio Portego. Ci saranno inoltre in esposizione anche i mobili ispirati all’artigianato sardo rivisitati con IKEA e alcuni progetti di autoproduzione.

“CASA IED nasce come uno spazio sicuramente non convenzionale, alternativo rispetto alle proposte che offre il Salone – dichiara Emanuele Soldini, Direttore IED Italia.Dopo l’esperienza della scorsa edizione, IED torna in Fiera con un allestimento dove l’ambiente notte, nella sua interpretazione più quotidiana, diventa invece un’occasione per sperimentare. Qui la cultura del design si inserisce nella vita di tutti i giorni, sfumando i confini fra ambienti, facendo entrare in un contesto nuovo oggetti destinati anche ad altri spazi del living. Progettualità, linguaggio creativo e sperimentazione saranno il centro dell’esperienza CASA IED”.

AGENDA di appuntamenti IED Design Week 2018.