Salone del Mobile 2018: Tiffany & Co. presenta la collezione Home & Accessories

Tiffany & Co. ha annunciato il debutto della collezione Home & Accessories di lusso. La nuova collezione, che nasce dall’idea che le cose belle non debbano essere limitate alle occasioni speciali, esprime la visione di Tiffany sulla vita moderna, nella quale creatività e umorismo incontrano i materiali più pregiati. “Penso che ciò che rende unica la collezione sia il fatto che esprime la migliore qualità, maestria artigianale e design con un grado di funzionalità che permette di usare questi oggetti ogni giorno” – ha dichiarato infatti Reed Krakoff, Chief Artistic Officer di Tiffany & Co.

Un goniometro, un righello, una cannuccia, un barattolo di vernice, una cassetta del pronto soccorso e un bicchiere di carta, realizzati a mano in argento dagli artigiani Tiffany, sono oggetti ordinari che diventano straordinari. Questi accessori del desiderio hanno quell’aria stravagante e ironica, che è la quintessenza di Tiffany. Il brand del lusso è noto per il suo stile pieno di ironia, e gli archivi Tiffany sono fonte di ispirazione per una serie di oggetti di questa collezione, molti dei quali possono essere personalizzati con un’incisione, che

li renderà unici. L’uso creativo di oggetti di uso comune per esporre i gioielli Tiffany è stato il segno inconfondibile di Gene Moore, il leggendario window designer di Tiffany. In una sua vetrina del 1978 un barattolo di vernice è inondato con effetto scultoreo da una luce al neon. Nella nuova collezione Home & Accessories questo comune oggetto si trasforma in un secchiello da ghiaccio di cristallo con il bordo in argento. Il Servizio da Té Loring — ispirato al motivo del battistrada in acciaio, tipico delle strade e della metropolitana di New York — rende omaggio agli oggetti da tavola disegnati nel 1979 da John Loring, Design Director Emeritus di Tiffany.

Questo dettaglio di ispirazione industriale è stato ricreato a mano nei laboratori di Tiffany & Co. In tutta la collezione ci sono motivi grafici, come il motivo Wheat Leaf applicato agli oggetti in porcellana e in cristallo intagliato. L’apice di un diamante serve da ispirazione per il motivo geometrico della serie appropriatamente denominata Diamond Point, composta da oggetti in vetro, porcellana e argento e da piccola pelletteria. Inoltre, un motivo a tema color block offre un’interpretazione moderna dell’iconico Tiffany Blue® applicato a un servizio da tè informale in porcellana e agli accessori in pelle.

Tiffany è stata una delle prime aziende a offrire oggetti di lusso di gusto intramontabile per completare il corredo da neonato. Gli artigiani continuano oggi questa tradizione realizzando con cura creazioni esclusive, come un salvadanaio o una copertina di cashmere e lana nell’inconfondibile Tiffany Blue, tutti destinati a diventare oggetti amati e preziosi per le future generazioni.