Salone del Mobile 2018: Tiffany & Co. lancia l’esclusiva collezione “Home & Accessories” [Foto]

Si è svolto ieri sera, nella splendida cornice dello store Tiffany & Co. di Piazza Duomo a Milano, l’esclusivo evento per celebrare il lancio della collezione Tiffany Home & Accessories, in occasione del Salone del Mobile 2018.

Ad accogliere più di 800 ospiti, Reed Krakoff (Chief Artistic Officer di Tiffany & Co.) e Raffaella Banchero (Amministratore Delegato di Tiffany & Co. Italia e Spagna). Presenti all’evento anche Matilde Borromeo, Giorgio Guidotti, Massimiliano Locatelli, Nina Yashar, Francesco Melzi D’Eril, Ennio Capasa, Victoria Cabello, Fiammetta Cicogna, Eva Fontanelli, Luisa Beccaria e Lucio Bonaccorsi con le figlie Lucilla e Luna, Tana Ruffo di Calabria, Andrea e Domitilla Clavarino, Marta Brivio Sforza, Paula Cademartori, Marzia di Carpegna, Valentina Scambia, Jane e Grace Balzarini, Umberta Gnutti Beretta, Ludivine Pont e Micol Sabbadini.

In occasione della Milano Design Week, Tiffany & Co. ha commissionato un’opera a cinque artiste internazionali – Anna Galtarossa, Shantell Martin, Marilyn Minter, Laurie Simmons e Anna-Wili Highfield – che interpreta una serra in argento della collezione, per far viver con il loro occhio contemporaneo e innovativo le vetrine dello store di Piazza Duomo. Le opere, che spaziano dalla scultura al collage, saranno in mostra fino al 14 maggio. La serata, dedicata alle straordinarie creazioni Tiffany & Co., è stata animata dalla musica di DJ Vicky Queen.