Salone del Mobile 2018, Roche Bobois presenta Globe Trotter di Wanders

Una collezione completa ispirata al mito degli avventurieri e degli inventori leggendari, per celebrare, attraverso l’emblema dei fratelli Montgolfier, tutti gli esploratori e i collezionisti di oggetti preziosi, appassionati della natura e delle culture cosmopolite incontrate nel corso dei propri viaggi. Globe Trotter, la prima collezione firmata dal designer di fama internazionale Marcel Wanders per Roche Bobois, è ispirazione pura. Una passeggiata nel tempo e nello spazio, attraverso epoche e continenti, in un universo onirico ricco di oggetti e di riferimenti ai luoghi favolosi incontrati durante questi viaggi immaginari, il cui ricordo riecheggia in ogni creazione.

Ogni creazione ne custodisce il ricordo, dai divani Montgolfière e Cerf-Volant fino alle lampade Up e Mariposa. La libreria Dojo ci porta in Giappone; i tavoli La Parisienne con le loro gambe vestite con tessuti esclusivi rendono omaggio alle feste della Ville-lumière; la sedia Opérette esprime un animo cosmopolita esaltato da tre fantasie che raffigurano tre diversi scali. I tavolini Chess, in diverse declinazioni, ricordano un gigantesco gioco di scacchi.

Tutta la collezione è articolata da un grande affresco illustrato, riproduzione di una magnifica passeggiata nel paese delle meraviglie abitato dai personaggi dei romanzi dell’infanzia. Variegata e multicolor, questa fantasia riveste la maggior parte dei prodotti, dai tappeti tuftati a mano ai cuscini decorativi, passando per gli interni delle misteriose

credenze Wonder Cabinet.