Salone del Mobile 2018 Milano: è tutto pronto per la 57esima edizione

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi di tutta la primavera, il Salone del Mobile 2018 con tutti gli eventi collaterali. L’appuntamento è dal 17 al 22 aprile con apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 e, nelle giornate di sabato e domenica, anche al pubblico.

Novità di quest’anno è il primo Manifesto del Salone del Mobile.Milano, un atto di affetto nei confronti della città, un patto di intenti finalizzato a canalizzare le forze che a Milano possono lavorare insieme per mantenere il ruolo di leadership della manifestazione e della città, oltre che attrarre pensieri, progetti e risorse nuove.

Come si legge nel manifesto, il Salone del Mobile 2018 non è solamente una fiera bensì un sistema di connessioni, creatività e innovazione. In una settimana, confluiscono infatti a Milano per l’evento oltre trecentomila persone: sono imprenditori, giornalisti, collezionisti, intellettuali, critici, designer, architetti, creativi, lavoratori della conoscenza, cultori del bello. Si ritrovano ogni anno nella settimana del Salone in un luogo che li accoglie con una rete di opportunità. Anche quest’anno la kermesse propone – oltre agli appuntamenti a Rho Fiera – anche il Salone Satellite, un evento diffuso che coinvolge l’intera città di Milano trasformandola nella capitale italiana del design. Gli hashtag ufficiali per seguire la 57a edizione sono: #SalonedelMobile #Eurocucina #SaloneBagno #SaloneSatellite.

In copertina: Press Conference Salone del Mobile 2018 – Courtesy of Salone del Mobile Press Office