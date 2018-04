Salone del Mobile 2018: le novità Unopiù

La collezione 2018 di Unopiù è l’espressione di un nuovo modo di abitare gli spazi indoor e outdoor: esclusivo ma funzionale, all’insegna della comodità e della ricercatezza dei materiali, di accessori dalle tinte forti. Le tendenze contemporanee del design portano a una sfumatura sempre maggiore tra gli ambienti interni e quelli esterni, come se terrazzi, giardini e balconi fossero la naturale continuazione della casa.

Non vi sono più separazioni e distinzioni nette, ma una crescente osmosi estetica e funzionale fra diversi ambienti. Partendo da questo presupposto, Unopiù ha realizzato nuovi componenti d’arredo che presenterà in anteprima al Salone Internazionale del Mobile e nel suo flagship store di via Pontaccio a Milano, durante la Design Week 2018. Oggi i prodotti Unopiù sono un punto di riferimento nel mondo dell’arredamento da esterno, perché concepiti, progettati e realizzati con manualità e qualità artigianale affiancata da tecniche di produzione all’avanguardia e dalle tecnologie più innovative.

Questi elementi consentono a Unopiù di distinguersi nel mondo dell’arredamento e del design per la capacità di proporre collezioni che, oltre alla funzionalità dell’arredo, offrono comfort, un’estetica glamour e materiali sofisticati, trasformando gli ambienti outdoor in spazi raffinati nella stessa misura di quelli interni. La continua innovazione e ricerca dei materiali più adatti ha permesso di rendere gli arredi sempre più resistenti agli agenti atmosferici esterni.