Salone del Mobile 2018: le novità Pininfarina

Pininfarina sarà presente al Salone del Mobile 2018 presentando la propria design vision per il mondo furniture. Nel settore kitchen con la presentazione di Vision, un’innovativa cucina disegnata per Snaidero. Nel mondo living e notte con lo sviluppo della Collezione Pininfarina Home Design realizzata in collaborazione con Reflex. E infine come partner di un evento Fuorisalone che ha l’obiettivo di far vivere ai visitatori un’esperienza che combina design e food nel più autentico Italian Lifestyle.

Vision by Pininfarina : Un gesto semplice, una sensazione suggestiva. Le linee fluide di Vision evocano ergonomia, centralità della persona, emozione pura. La morbida silhouette delle sue configurazioni svela la propria personalità nel gioco delle geometrie, fluide, simmetriche, perfette,

evocando una primordiale immagine di rifugio. Il concept del progetto interpreta la moderna espressione degli spazi domestici continui, con superfici che scorrono senza soluzione di continuità e materiali che trasmettono un immediato senso di purezza e sensorialità. Pinifarina Home Design Collection : Il carattere unico della Pininfarina

Home Design Collection ha trovato apprezzamento a livello internazionale, come dimostrato dalla recente apertura della prima showroom dedicata a Shanghai e l’impiego della collezione nella torre residenziale di lusso, Cyrela by Pininfarina, inaugurata la scorsa settimana a San Paolo.