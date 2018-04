Salone del Mobile 2018: le novità Ernestomeda presentate ad Eurocucina

Eurocucina 2018 costituisce per Ernestomeda l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo

progetto Inside System e gli inediti elementi compositivi comuni ai diversi modelli di cucina, oltre

alla nuova gamma di finiture e materiali che caratterizzano K-Lab e Soul. Anche Icon sarà tra le

proposte presenti in fiera, confermandosi uno dei modelli di punta del marchio. Tutti i progetti sono firmati dall’architetto Giuseppe Bavuso, oggi art director dell’azienda, con cui prosegue la collaborazione avviata nel 2012, all’insegna della costante evoluzione, in linea con l’approccio Ernestomeda, orientato alla continua ricerca e all’innovazione tecnologica.

Inside System è un vero e proprio sistema di contenitori/cabina accessibili e personalizzabili al loro interno c on diverse tipologie di attrezzature, tutte essenziali per la composizione di un progetto dal forte impatto estetico, caratterizzato da una cifra stilistica informale e inconfondibile. Una delle caratteristiche fondamentali del progetto consiste nell’apertura totale dei contenitori freestanding, mediante un sistema di ante rototraslanti a impacchettamento laterale, che nel ibera completamente l’apertura, permettendone l’accesso. Ernestomeda ha sviluppato e progettato il meccanismo Inside System. Le finiture delle ante di Inside System spaziano attraverso

tutto il ventaglio di proposte per i vetri, gli impiallacciati e i laccati disponibili. Gli interni di Inside System, in tutte le sue declinazioni, rappresentano dei veri e propri microcosmi di funzionalità ed eleganza sia nella versione cucina sia nella versione dispensa o wine cellar o, ancora, lavanderia e ripostiglio.

La versione kitchen di Inside System costituisce un vero e proprio ambiente cucina, completo di tutti i dettagli: dal monoblocco lavaggio Bay al piano di lavoro caratterizzato dal nuovo piano cottura Gourmet, dal pensile InLine, dotato di vano cappa Hood InLine, alla nuova mensola Order, il sistema di mensole in alluminio accessoriabile con un’ampia gamma di elementi. Order è presente anche nella versione dispensa, personalizzabile inoltre con il piano di lavoro con zona lavaggio integrata, il pensile InLine e le basi giorno K-System. L’estrema versatilità e modularità lo rendono inoltre perfettamente adatto anche alla personalizzazione di piccoli ambienti abitativi, nella versione cucina completamente attrezzata, nei quali la razionalizzazione degli spazi assume un ruolo fondamentale, senza scendere a compromessi sotto il profilo estetico e di design.