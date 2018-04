Salone del Mobile 2018: Le novità Bonaldo presentate a Milano

Un viaggio attraverso nuove dimensioni dell’abitare, con suggestioni e ispirazioni sempre più cosmopolite. In occasione del Salone del Mobile 2018, Bonaldo, protagonista di primo piano del design Made in Italy a livello internazionale, presenta le ultime novità accomunate da un’appassionata ricerca stilistica dove colori, forme e mix di materiali rappresentano elementi distintivi.

In uno spazio espositivo firmato dall’Architetto Mauro Lipparini, prendono vita le molteplici anime del brand che dialogano tra loro in un unico e coerente linguaggio scenico in grado di esaltare e valorizzare il “total living Bonaldo”: tavoli, sedie, complementi, divani e letti sono espressione di un costante percorso dell’Azienda sul fronte della Ricerca e Sviluppo, in un continuo movimento tra nuove collaborazioni e inedite sperimentazioni.