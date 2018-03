Salone del Mobile 2018: la collezione Blumarine (FOTO)

In sintonia con i temi del prêt-à-porter Primavera/Estate 2018, Blumarine presenta le collezioni di tableware e

arredo tessile per la casa al Salone del Mobile di Milano Edizione 2018. Anemoni, capilvenere e le immancabili rose sono protagoniste del romanticismo floreale di Blumarine interpretato in chiave design. Dagli abiti impalpabili sfilati in passerella la freschezza dei fiori del vento sboccia sul servizio ANEMONI in porcellana new bone dalla forma classica. Pennellate di viola, verde e lilla giocano su fondo chiaro per ricreare, anche nelle proposte casa, la femminilità gioiosa e giocosa che la stilista Anna Molinari ha presentato nella collezione di abbigliamento.

Le rose bianche su un background grigio nuvola sono l’altro tema stilistico che crea un trait d’union tra le creazioni

moda e quelle design. ROSE CARPET è il nome della linea tableware in porcellana new bone con una nuova forma

cup round che caratterizza il set da 6 completato da insalatiera, piatto di portata, tazzine da the e da caffè. Lo stile Blumarine nelle sue ricercate variazioni floreali caratterizza anche la nuova HOME COLLECTION che

declina la linea tessile CAPILVENERE sia in proposte notte che in quelle per la tavola.

Il mix di gusto contemporaneo e citazioni anni ’40 e ’50 si traduce in tralci e foglie stampate in colori vibranti su raso di puro cotone per i completi letto e su puro lino per le tovaglie in toni naturali. La scelta di una raffinata naturalezza è anche il leit motif della linea COLONIALE per la tavola in fiandra di cotone tinto in filo, impreziosita da un profilo a-jour e il logo Blumarine in cristalli Swarovski®.