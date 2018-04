Salone del Mobile 2018: i gelati di design di Gusto 17

Quest’anno al Salone del Mobile l’innovazione non solo si respira, ma si gusta. In occasione della Design Week 2018 infatti, Vincenzo Fiorillo, uno dei fondatori dell’agrigelateria milanese Gusto 17 firma tre gusti speciali che mescolano eccellenze italiane e icone del design ispirate al cibo. L’Ovalia Egg-Cream, il Merlot Ice-Chair e il Pouf Strawberry-bignè sono le tre creazioni in edizioni limitata ideate da Gusto 17 che celebrano altrettante opere di design: l’Ovalia Egg Chair di Thor-Larson, la Merlot Chair di Marta del Valle Hernández e i Pouf Bigné di Gugliermetto.

L’Ovalia Egg Chair di Henrik Thor-Larson, l’iconica sedia dall’abitacolo ovale ideata per la prima volta nel 1968 e che reincarna il futurismo minimalista, ispira con le sue forme il primo gusto a base di zabaione con crumble di cioccolato fondente e amaretti. Per esaltare il gusto e rafforzare la connessione tra design e cibo, Gusto 17 ha creato uno zabaione del tutto speciale grazie all’utilizzo di una materia prima di eccellenza: l’uovo bianco di Paolo Parisi, il visionario allevatore Toscano che nutre le proprie galline con cereali e latte di capra, un mix – questo – che regala all’uovo proteine e un inaspettato ricordo di mandorla.

Il secondo gusto prende ispirazione dal lavoro dell’Interior &Product designer spagnola Marta del Valle Hernández – la Merlot Chair – una sedia la cui forma richiama appunto la sezione di un calice di vino rosso. Il gusto pensato per questa opera ha le note morbide e delicate del cioccolato bianco esaltato da un’eccellenza vinicola italiana: si tratta dell’Abundantia 2012, un prestigioso Maremma Toscana DOC Merlot dell’Az. Agricola Il Rigoloccio, già vincitore di numerosi premi italiani e internazionali; L’Abundantia è infatti un Merlot in purezza – fermentato venti mesi in barrique – per esaltare le caratteristiche ed evidenziare le intense e fruttate proprietà organolettiche grazie alle quali è stato premiato come miglior Merlot del 2015.