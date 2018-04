Salone del Mobile 2018: Ermenegildo Zegna presenta la collezione Zegna’s Toyz

In occasione dell’apertura del Salone del Mobile 2018 e della celebrazione del 50° Anniversario del READY-TO-WEAR di ZEGNA, il Gruppo ieri sera, ha svelato la sua nuova collezione di Zegna’s Toyz con un evento dedicato, che si è tenuto presso il Global Store di Milano.

L’esclusiva collezione di accessori, oggetti per lo svago e prodotti per la casa sono realizzati in Pelle TessutaTM e ispirati a uno dei più preziosi tessuti da abito del Lanificio Ermenegildo Zegna che risale al 1968, anno di nascita del READY-TO-WEAR di ZEGNA.