Salone del Mobile 2018, Badgley Mischka protagonisti con il glamour hollywoodiano

Apprezzati fino ad oggi come stilisti di moda, i due si sono incontrati mentre studiavano alla Parsons School of Design di New York e nel 1988 hanno deciso di fondare l’omonima casa di moda Badgley Mischka. La coppia di designer ha lasciato il segno negli ultimi trent’anni con abiti da sogno e accessori glamour. La rivista Vogue America li ha nominati tra i 10 migliori designer americani e stars come Madonna, Jennifer Lopez, Rihanna, Sharon Stone, Jennifer Garner, Julia Roberts, Kate Winslet, Helen Mirren, Taylor Swift, Sarah Jessica Parker e Carrie Underwood e molte altre hanno scelto di indossare Badgley Mischka per le loro occasioni più importanti.

Ad oggi il brand comprende più categorie di prodotti: abiti da sera, prêt-à-porter, sportswear, capispalla, bridal, costumi da bagno, calzature, borse, occhiali, orologi e gioielli. Badgley Mischka è venduto nei negozi più prestigiosi del mondo tra cui Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Harrods e Harvey Nichols oltre alla

boutique monomarca di Badgley Mischka a Los Angeles. Dopo numerosi successi ottenuti nel campo della moda, Badgley Mischka hanno debuttato nel settore dell’arredamento e del design con il lancio ufficiale di Badgley Mischka Home a Febbraio 2017 nella loro sfilata della New York Fashion Week con una serie di collezioni di arredi ispirate al glamour della Hollywood anni ‘40, della California e del loro capi da red carpet. Lo stile Badgley Mischka è semplice, lineare ed elegante.

La collezione comprende più di 200 pezzi fatti a mano per arredare la sala da pranzo, soggiorno e camera da letto oltre ad oggetti decorativi come candele e sculture, caratterizzati da elementi in metallo, tessuti pregiati realizzati in America e finiture in legno. “Siamo entusiasti di vedere questa collezione prendere vita”, afferma Mark Badgley. “È stato un meraviglioso lavoro d’amore per unire le nostre passioni per l’interior design e il fashion design. Ogni pezzo che abbiamo creato per Badgley Mischka Home è davvero un’estensione della nostra creatività e ciò che amiamo – sia sulla passerella che a casa nostra”.