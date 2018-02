Salone del Mobile 2018: al FuoriSalone Land Rover celebra i 70 anni del brand

Land Rover torna alla Milan Design Week per il 5° anno consecutivo, con un progetto allestitivo che mette al centro due icone di design che rispecchiano l’evoluzione del marchio automobilistico britannico: dalla funzionalità del Defender Works V8 al fascino aspirazionale di Range Rover SV Coupé. Il pubblico internazionale del Fuorisalone potrà ammirare due autentici gioielli firmati Land Rover, esposti presso il Gattinoni Hub di via Statuto 2, in un contesto esclusivo che metterà in luce i dettagli bespoke che le rendono vetture uniche,realizzate in edizione limitata: due modelli senza eguali che riflettono perfettamente l’identità e il mondo valoriale del brand, interpretando le diverse anime del concetto di peerless experience.

In un percorso che esalterà la personalizzazione ed evocherà un’idea di lusso raffinato, suggerito dalla scelta dei materiali e delle finiture estetiche, il visitatore verrà guidato in un viaggio espositivo che racconterà i 70 anni di storia del brand, attraverso due inimitabili icone. ll Defender Works V8 incanterà i visitatori come rivisitazione contemporanea del modello più iconico del brand. La versione più potente e veloce del Defender mai creata da Land Rover sarà prodotta in soli 150 esemplari, mantenendo le sue linee inconfondibili e celebrando gli stilemi più tipici del brand, in chiave moderna.

Accanto a questo primo esclusivo gioiello, la Range Rover SV Coupé, incastonata come un diamante in una teca trasparente, stupirà per il design intrigante e l’incredibile raffinatezza degli interni. Questo oggetto unico sarà infatti prodotto a mano dalla Divisione Special Vehicle Operations (SVO) in non più di 999 esemplari, con ampie opportunità di personalizzazione. La SV Coupé che, in occasione del 70° anniversario del brand, vuol rendere omaggio alla Range Rover originale del 1970, verrà svelata per la prima volta al pubblico internazionale durante la Design Week milanese, dopo il debutto al Salone di Ginevra.