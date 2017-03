Salone del Mobile 2017: Novamobili si rinnova in occasione dei primi 50 anni di storia

Protagonista del Salone del Mobile 2017 anche Novamobili che – in occasione dei primi 50 anni di storia – si presenterà con un’immagine completamente rinnovata Ecco “A Colorful Story”.

“Ci piaceva l’idea di inserire in questo spazio neutro una palette colori piuttosto accesa e decisa abbinata a finiture rame e oro. L’abbiamo fatto attraverso l’utilizzo di pedane orizzontali e pannelli verticali dal top sia lucido che opaco mescolati a paraventi rivestiti da pannelli in laminato. Non volevamo un allestimento troppo serio, volevamo un set up pulito, ben realizzato, in grado di arrivare a tutti. Per l’oggettistica la soluzione è stata chiara fin dall’inizio, dovevamo puntare sull’astrazione e sul colore e abbiamo scelto pezzi di Dawn Bendick, Esh Gallery, galleria salvatore lanteri e Matteo Thun Atelier” spiega Novamobili in una nota a proposito del nuovo allestimento curato da Favaloro/Lucatelli.

Il Salone del Mobile 2017, però, sarà per Novamobili anche l’occasione di mostrare – agli esperti del settore e al pubblico – la sua nuova collezione, fatta di arredi per la zona giorno nati dalla collaborazione con alcuni dei nomi più importanti del design internazionale ma anche di nuovi tessuti – frutto di un’attenta ricerca sulle tonalità, le texture, la trama – di materiali e di accostamenti cromatici. Ecco qualche immagine in anteprima…

Credit: Credit: Claudia Zalla