Salone del mobile 2017 lusso: trionfo di grandi brand per una casa da sogno extra lux (foto)

Nella giornata di ieri la redazione di LuxGallery non è mancata all’apertura del Salone del Mobile 2017. Un’edizione all’altezza delle aspettative con una ricca sezione dedicata al lusso, sempre più focalizzata sui top spender esteri. Cavalli, Ferrè, Medea, Turri, Colombo, Boffi, Provasi, Hamilton Conte, Belcor e Baldi sono soltanto alcuni dei brand di lusso visti in questo Salone di cui mostriamo le proposte.

Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile nonché Presidente del marchio Kartell, non ha dubbi e alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e del parterre di ospiti convenuti dichiara le sue intenzioni: “Voglio avere il meglio della creatività e della selezione, solo così il Salone vince rispetto alle altre settimane del design. Milano continua a esserne la capitale per la qualità: in Italia lavoriamo così, le aziende sono lo specchio di quello che avviene in un anno di lavoro, vagliano e scelgono progetti e poi si arriva qui in Fiera. L’innovazione è protagonista. Se penso ad altre design week, ecco hanno un carattere più commerciale. Su questo voglio concentrarmi: tutti i creatori e le migliori aziende sono qui”.

Opulenza, gusto barocco ma anche linee classiche che creino una fusione credibile e unica tra le richieste dei grandi clienti esteri che amano una certa esibizione del bello con il gusto classico e la ricerca di materiale pregiati tipici dei grandi brand dell’italianità. L’artigianalità di lusso resta un pregiatissimo baluardo del prodotto made in Italy, capace di rinnovarsi e aprirsi alle richieste internazionali, declinando la propria cifra stilistica in funzione del gusto dei grandi investitori esteri.

A confermarci questa importante apertura sono proprio le aziende sopraccitate che ci hanno raccontato gusti e richieste della clientela estera, ponendo l’accento sulla nazionalità dei più grandi estimatori del design di lusso italico: russi, arabi e indiani.