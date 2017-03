Salone del Mobile 2017: date, biglietti, espositori e tutte le novità della 56esima edizione

Dopo aver spento le luci sui due mesi dedicati alla moda, gennaio con l’uomo e febbraio con la donna, marzo a Milano è dedicato alla preparazione di un altro tra gli eventi caratteristici della città lombarda, il Salone del Mobile 2017. La manifestazione dedicata all’arredamento infatti è tra gli eventi internazionali che porta maggior flusso in città. Quali le novità della 56esima edizione della manifestazione? Ecco tutto quello che c’è da sapere per poter partecipare come date, biglietti per la visita ma anche la lista degli espositori che sarà possibile ammirare nonché tutte le novità sul programma di quest’anno.

Saranno ben cinque le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea da martedì 4 a domenica 9 aprile 2017, ovvero le date prescelte per il Salone del Mobile 2017; presso il quartiere Fiera Milano a Rho (apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, al pubblico sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30) ci saranno infatti il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e il Salone Satellite. In questo contesto con differenti settori della casa presenti a Milano, si allargano anche le proposte del Salone Internazionale del Mobile; oltre al rinnovo di xLux, spazio dedicato interamente al lusso, quest’anno partiranno anche “Classico: Tradizione nel futuro”.

Al Salone del Mobile 2017 inoltre non mancheranno i festeggiamenti per i 20 anni di Salone Satellite. Essi saranno celebrati con la Collezione SaloneSatellite 20 anni, una speciale edizione di pezzi fatti disegnare appositamente da designer internazionali, che hanno visto gli esordi della loro carriera in questo spazio della fiera. Per gli appassionati ci sarà anche SaloneSatellite. 20 anni di nuova creatività, una grande mostra presso la Fabbrica Fabbrica del Vapore a cura di Beppe Finessi; si tratta di un’antologia di pezzi presentati durante le venti edizioni del SaloneSatellite come prototipi e poi entrati nel mercato.

Come partecipare quindi agli eventi al Salone del Mobile 2017 di Milano? Gli operatori di settore potranno visitare la fiera durante tutta la settimana, prima registrandosi sul sito ufficiale e acquistando il proprio biglietto (oppure acquistandolo direttamente in loco). Il pubblico invece, che potrà visitare la fiera solo sabato e domenica, dovrà acquistare obbligatoriamente il giorno stesso il biglietto d’ingresso. A questo link l’elenco completo degli espositori che si potranno conoscere al Salone del Mobile 2017.

Foto in copertina: pagina Facebook Salone del Mobile.Milano